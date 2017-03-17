Скончался лауреат Нобелевской премии по литературе Уолкотт

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Обладатель Нобелевской премии по литературе поэт и драматург Дерек Уолкотт скончался на 88 году жизни в своем доме в Сент-Люсии в пятницу, сообщает издание St. Lucia Times.

Информацию о печальном событии подтвердил друг семьи литератора. Он рассказал изданию, что у Уолкотта в последнее время были проблемы со здоровьем, он провел некоторое время в больнице, но позже был выписан.

Дебют Дерека Уолкотта состоялся, когда поэту было всего 18 лет, тогда свет увидели его "25 поэм" (25 Poems). В 1953 году он переехал в Тринидад и Тобаго, где работал театральным и художественным критиком.

Известность он приобрел благодаря сборнику In a Green Night ("Зеленой ночью"), опубликованному в 1962 году. Главным произведением его жизни считают поэму "Омерос", которая была издана в 1990 году. В 1992 году поэт получил Нобелевскую премию по литературе.

Уолкотт был преподавателем поэзии в Эссекском университете в Великобритании с 2010 по 2013 годы. Он также преподавал литературу и писательское искусство в Бостонском университете в США.