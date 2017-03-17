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    Скончался лауреат Нобелевской премии по литературе Уолкотт

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    Сообщается, что поэт и драматург Дерек Уолкотт не так давно лечился в госпитале. Обладатель Нобелевской премии по литературе умер на 88 году жизни в своем доме.
    Дерек Уолкотт
    ru.wikipedia.org

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Обладатель Нобелевской премии по литературе поэт и драматург Дерек Уолкотт скончался на 88 году жизни в своем доме в Сент-Люсии в пятницу, сообщает издание St. Lucia Times.

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    Информацию о печальном событии подтвердил друг семьи литератора. Он рассказал изданию, что у Уолкотта в последнее время были проблемы со здоровьем, он провел некоторое время в больнице, но позже был выписан.

    Дебют Дерека Уолкотта состоялся, когда поэту было всего 18 лет, тогда свет увидели его "25 поэм" (25 Poems). В 1953 году он переехал в Тринидад и Тобаго, где работал театральным и художественным критиком.

    Известность он приобрел благодаря сборнику In a Green Night ("Зеленой ночью"), опубликованному в 1962 году. Главным произведением его жизни считают поэму "Омерос", которая была издана в 1990 году. В 1992 году поэт получил Нобелевскую премию по литературе.

    Уолкотт был преподавателем поэзии в Эссекском университете в Великобритании с 2010 по 2013 годы. Он также преподавал литературу и писательское искусство в Бостонском университете в США.

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