КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. В американском штате Техас 10 марта скончался автор бестселлера "Мосты округа Мэдисон" Роберт Джеймс Уоллер. Об этом сообщает Associated Press.

Писателю было 77 лет. Он умер в своем доме в городе Фредериксберг после продолжительной борьбы с миеломной болезнью — одним из видов рака.

Роман "Мосты округа Мэдисон" был написан в 1992 году. Уоллер написал книгу за 11 дней, и она три года держалась на первой строчке списка бестселлеров газеты The New York Times.

Книга была переведена на 40 языков, по всему миру было продано более 12 миллионов копий.

В 1995 году режиссер Клинт Иствуд создал экранизацию романа и исполнил в фильме главную роль вместе с Мэрил Стрип. Картина получила номинацию на премию "Оскар" в категории "лучшая актриса" и две номинации на "Золотой глобус".

Среди других литературных произведений Уоллера — романы Slow Waltz in Cedar Bend, "Бойня в Пуэрто Валларта" и сборник Just Beyond the Firelight.

