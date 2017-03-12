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    Знаменитый британский актер скончался после падения с кровати

    (обновлено: )338
    Как сообщается, актер упал с кровати в своем доме в графстве Восточный Сассекс и сломал ключицу. После этого его госпитализировали из-за внутреннего кровотечения.
    Джон Форджэм
    Страна.ua

    КИЕВ, 12 март — РИА Новости Украина. Знаменитый британский актер Джон Форджэм скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщает Daily Mail.

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    По информации издания, в среду, 8 марта, актер упал с кровати в своем доме в графстве Восточный Сассекс и сломал ключицу.

    После этого его госпитализировали из-за внутреннего кровотечения. Смерть Форджэма подтвердила его дочь.

    Форджэм с 1966 по 1972 гг. был актером труппы Королевской шекспировской компании. Он известен ролями в кинолентах "Ограбление по-итальянски" (The Italian Job, 1969), "Быстрее ветра" (King of the Wind, 1990), "Поцелуй дракона" (Kiss of the Dragon, 2001), "Костолом" (Mean Machine, 2001) и других.

    Ранее сообщалось, что актер Билл Пэкстон, сыгравший в фильмах "Титаник", "Чужие", "Аполлон-13", скончался в возрасте 61 года. Актер ушел из жизни в субботу в результате осложнений после операции.

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