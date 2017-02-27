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    В чемпионате РФ по хоккею с мячом игроки 20 раз били по своим воротам

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    В матче чемпионата Российской Федерации по хоккею с мячом в Архангельске обе команды 20 раз забили в собственные ворота. Необычный результат матча - следствие того, что команды выбирали себе более удобного соперника в плей-офф.
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    Первый тайм игры между "Водником" из Архангельска и иркутской "Байкал-Энергией" завершился со счетом 0:0. Во втором команды забили 20 мячей сами себе, причем в составе "Водника" 11 голами "отличился" один игрок, сообщает "Спорт-экспресс".

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    По информации издания, необычный результат матча — следствие того, что команды выбирали себе более удобного соперника в плей-офф и не были заинтересованы в победе.

    По результатам матча, который закончился со счетом 11:9 в пользу гостей, "Водник" с тремя очками расположился на шестой строчке турнирной таблицы, а иркутская "Байкал-Энергия", набрав 24 балла, вышла на второе место.  

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