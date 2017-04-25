Массовая драка девушек-хоккеисток на чемпионате Казахстана

В женском чемпионате Казахстана во время матча между командами "Айсулу" из Алматы и "Томирис" из Астаны произошла массовая драка, сообщает местное издание Шайба.kz

Причины драки не называются. Матч, который проходил в 24 апреля на раскаточной арене Дворца спорта имени Балуана Шолака, завершился со счетом 2:0 в пользу "Айсулу". Шайбы были заброшены во втором и третьем периодах, отмечает TengriNews.

Ранее сообщалось, что российский хоккеист Александр Овечкин спровоцировал массовую драку в матче Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" — "Коламбус". Его поведения рассмотрит специальная комиссия НХЛ.

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