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    Массовая драка девушек-хоккеисток на чемпионате Казахстана

    (обновлено: )14210
    В женском чемпионате Казахстана во время матча между командами "Айсулу" из Алматы и "Томирис" из Астаны произошла массовая драка. Причины драки не называются.
    Канал shaibakz на YouTube

    Овечкин спровоцировал массовую драку в матче НХЛ
    Канал Terrence Concannon на YouTube
    Российский хоккеист спровоцировал массовую драку в матче НХЛ
    В женском чемпионате Казахстана во время матча между командами "Айсулу" из Алматы и "Томирис" из Астаны произошла массовая драка, сообщает местное издание Шайба.kz.

    Причины драки не называются. Матч, который проходил в 24 апреля на раскаточной арене Дворца спорта имени Балуана Шолака, завершился со счетом 2:0 в пользу "Айсулу". Шайбы были заброшены во втором и третьем периодах, отмечает TengriNews.

    Ранее сообщалось, что российский хоккеист Александр Овечкин спровоцировал массовую драку в матче Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" — "Коламбус". Его поведения рассмотрит специальная комиссия НХЛ.

    Смотрите также: В Москве простились с легендарным хоккеистом Владимиром Петровым

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