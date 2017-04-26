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    Спорт

    Сборная Украины проиграла третий матч подряд на домашнем ЧМ

    (обновлено: )2001
    Единственный голевой момент в поединке против австрийцев произошел на 36-й минуте, когда Даниэль Вогер завершил комбинацию с участием Мартина Шуминга и Томаса Хандертфунда.
    Чемпионат мира по хоккею в Киеве. Украина - Австрия
    IIHF/Андрей Басевич

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Сборная Украины по хоккею проиграла команде Австрии со счетом 0:1 в последнем матче третьего тура чемпионата мира по хоккею среди команд второго по значимости Дивизиона 1А, сообщает официальный сайт соревнований, которые проходят в Киеве.

    В Киеве открылся Чемпионат мира по хоккею в первом дивизионе
    Украинское фото
    Торжественное открытие Чемпионата мира по хоккею в Киеве

    Украинцы проиграли третий матч подряд.

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    Единственный голевой момент в поединке против австрийцев произошел на 36-й минуте, когда Даниэль Вогер завершил комбинацию с участием Мартина Шуминга и Томаса Хандертфунда. В концовке игры хозяева чемпионата организовали штурм ворот соперника, заменив вратаря на 6-го полевого игрока, но так и не сумели забить.

    Таким образом, украинцы остаются единственной командой на этом турнире, которая не набрала ни одного очка.

    IIHF/Андрей Басевич
    Чемпионат мира по хоккею в Киеве. Украина - Австрия

    В турнирной таблице после 3-х туров у сенсационного лидера сборной Кореи 9 очков, Австрии — 6, Казахстана — 5, Польши — 4, Венгрии — 3, Украины — 0.  

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