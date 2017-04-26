Сборная Украины проиграла третий матч подряд на домашнем ЧМ

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Сборная Украины по хоккею проиграла команде Австрии со счетом 0:1 в последнем матче третьего тура чемпионата мира по хоккею среди команд второго по значимости Дивизиона 1А, сообщает официальный сайт соревнований, которые проходят в Киеве.

Украинцы проиграли третий матч подряд.

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Единственный голевой момент в поединке против австрийцев произошел на 36-й минуте, когда Даниэль Вогер завершил комбинацию с участием Мартина Шуминга и Томаса Хандертфунда. В концовке игры хозяева чемпионата организовали штурм ворот соперника, заменив вратаря на 6-го полевого игрока, но так и не сумели забить.

Таким образом, украинцы остаются единственной командой на этом турнире, которая не набрала ни одного очка.

IIHF/Андрей Басевич Чемпионат мира по хоккею в Киеве. Украина - Австрия

В турнирной таблице после 3-х туров у сенсационного лидера сборной Кореи 9 очков, Австрии — 6, Казахстана — 5, Польши — 4, Венгрии — 3, Украины — 0.