Белоруссия выразила Франции протест в связи с обыском хоккеистов

КИЕВ, 4 мая – РИА Новости, Нина Гурина. Белоруссия выразила "решительный протест" в связи с обыском французской полицией белорусской сборной по хоккею, сообщила в четверг пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

Накануне вечером сборная Белоруссии прибыла из Бордо на поезде в Париж, где 5 мая стартует чемпионат мира, и подверглась обыску со стороны местной полиции. В четверг в МИД Белоруссии был вызван французский посол в Минске Дидье Канесс.

"В ходе встречи заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко высказал решительный протест белорусской стороны в связи с проведенным в унижающей человеческое достоинство форме досмотром белорусских спортсменов, участвующих в Чемпионате мира по хоккею с шайбой, представителями правоохранительных органов Франции, имевшим место 3 мая 2017 года на железнодорожном вокзале "Париж Монпарнас", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что "белорусская сторона потребовала у французской стороны провести расследование данного инцидента, представить разъяснения, принести извинения, а также принять все необходимые меры для недопущения подобных инцидентов в будущем".

Ранее сообщалось, что сборная Украины проиграла третий матч подряд на домашнем Чемпионате мира по хоккею.