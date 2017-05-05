"МЮ" на выезде обыграл "Сельту" в первом матче полуфинала ЛЕ

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Английский "Манчестер Юнайтед" обыграл "Сельту" из Испании в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

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Встреча, прошедшая в четверг, 4 мая, в Виго, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Автором гола стал нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд, поразивший ворота "Сельты" ударом со штрафного на 67-й минуте.

@ManUtd Матч 1/2 Лиги Европы-2017. "Манчестер Юнайтед" - "Сельта"

Ответная игра пройдет 11 мая в Манчестере.