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    Спорт

    "МЮ" на выезде обыграл "Сельту" в первом матче полуфинала ЛЕ

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    Игра, прошедшая в четверг, 4 мая, в Виго, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Автором гола стал нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд.
    Матч 1/2 Лиги Европы-2017. Манчестер Юнайтед - Сельта
    @ManUtd

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Английский "Манчестер Юнайтед" обыграл "Сельту" из Испании в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

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    Встреча, прошедшая в четверг, 4 мая, в Виго, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Автором гола стал нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд, поразивший ворота "Сельты" ударом со штрафного на 67-й минуте.

    @ManUtd
    Матч 1/2 Лиги Европы-2017. "Манчестер Юнайтед" - "Сельта"

    Ответная игра пройдет 11 мая в Манчестере.

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