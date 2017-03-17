Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы: МЮ" против "Андерлехта"

2

По итогам жеребьевки, которая состоялась в пятницу в швейцарском Ньоне, "Сельта" встретится с "Шенком", а "Аякс" сразится против "Шальке". Первые матчи в парах пройдут 13 апреля, ответные – 20 апреля.