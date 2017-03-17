Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы: МЮ" против "Андерлехта"

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Английский "Манчестер Юнайтед" сыграет с бельгийским "Андерлехтом" в четвертьфинале Лиги Европы.
Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая состоялась в пятницу в швейцарском Ньоне.
Остальные четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:
"Сельта" (Испания) – "Генк" (Бельгия),
"Аякс" (Нидерланды) – "Шальке" (Германия),
"Лион" (Франция) – "Бешикташ" (Турция).
Первые матчи в парах пройдут 13 апреля, ответные – 20 апреля.
Ранее стали известны результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.