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    Спорт

    Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы: МЮ" против "Андерлехта"

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    По итогам жеребьевки, которая состоялась в пятницу в швейцарском Ньоне, "Сельта" встретится с "Шенком", а "Аякс" сразится против "Шальке". Первые матчи в парах пройдут 13 апреля, ответные – 20 апреля.
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    UEFA Europa League/Twitter

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Английский "Манчестер Юнайтед" сыграет с бельгийским "Андерлехтом" в четвертьфинале Лиги Европы.

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    Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая состоялась в пятницу в швейцарском Ньоне.

    Остальные четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:

    "Сельта" (Испания) – "Генк" (Бельгия),

    "Аякс" (Нидерланды) – "Шальке" (Германия),

    "Лион" (Франция) – "Бешикташ" (Турция).

    Первые матчи в парах пройдут 13 апреля, ответные – 20 апреля.

    Ранее стали известны результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов

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