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    Украинцы завоевали два "золота" на чемпионате Европы по дзюдо

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    Золотую медаль для Украины (в весовой категории до 48 кг) на чемпионате Европы по дзюдо завоевала 16-летняя Дарья Белодед. Украинец Георгий Зантарая завоевал золотую медаль в весовой категории до 66 килограммов.
    Георгий Зантарая
    International Judo Federation

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Украинец Георгий Зантарая завоевал золотую медаль в весовой категории до 66 килограммов на чемпионате Европы по дзюдо, который проходит в Варшаве, сообщает Р-Спорт.

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    В финале соревнований Зантарая победил с оценкой "иппон" словенца Адриана Гомбоча. Бронзовыми призерами стали Ниджат Шихализаде из Азербайджана и словак Матей Поляк.

    Еще одну золотую медаль для Украины (в весовой категории до 48 кг) завоевала 16-летняя Дарья Белодед. Россиянка Ирина Долгова стала серебряным призером, бронзовые медали завоевали румынка Моника Унгуряну и венгерка Эва Черновицки.

    Ранее на этой неделе отстраненный глава Государственной фискальной службы Роман Насиров возглавил Федерацию дзюдо Украины.

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