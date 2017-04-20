Украинцы завоевали два "золота" на чемпионате Европы по дзюдо

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Украинец Георгий Зантарая завоевал золотую медаль в весовой категории до 66 килограммов на чемпионате Европы по дзюдо, который проходит в Варшаве, сообщает Р-Спорт.

В финале соревнований Зантарая победил с оценкой "иппон" словенца Адриана Гомбоча. Бронзовыми призерами стали Ниджат Шихализаде из Азербайджана и словак Матей Поляк.

Еще одну золотую медаль для Украины (в весовой категории до 48 кг) завоевала 16-летняя Дарья Белодед. Россиянка Ирина Долгова стала серебряным призером, бронзовые медали завоевали румынка Моника Унгуряну и венгерка Эва Черновицки.

Ранее на этой неделе отстраненный глава Государственной фискальной службы Роман Насиров возглавил Федерацию дзюдо Украины.