Хроника 17 апреля: заявление "Нормандской четверки", Насиров возглавил Федерацию дзюдо

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В понедельник, 17 апреля, было озвучено заявление "Нормандской четверки" по пленным в Донбассе, Япония созвала Совет национальной безопасности из-за КНДР, а тысячи недовольных результатами референдума в Турции вышли с протестами на улицы Стамбула и Анкары. Помимо этого вчера отстраненный глава Государственной фискальной службы Роман Насиров возглавил Федерацию дзюдо Украины. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Заявление "Нормандской четверки" по пленным в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и президент России Владимир Путин призвали активизировать работу по решению проблемы обмена удерживаемых лиц в Донбассе по формуле "всех на всех". Между тем представители Киева в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) в понедельник заявили, что ополченцы продолжают обстреливать населенные пункты вдоль линии разграничения в Донбассе, наблюдается обострение ситуации в Авдеевке Донецкой области.

Блокирование "Сбербанка" в Киеве: протест "Нацкорпуса" продолжается

Активисты в понедельник продолжают акцию протеста у центрального отделения "дочки" "Сбербанка" в Киеве. Представители партии "Национальный корпус", созданной на базе батальона "Азов", почти месяц блокировали работу "дочки" российского банка. Блокада была ненадолго прекращена, однако позже они возобновили акцию и требуют, чтобы российские банки ушли с украинского рынка.

Во Львове столкнулись грузовой поезд, электровоз и тепловоз

Столкновение грузового поезда, электровоза и маневрового тепловоза произошло во втором парке железнодорожной станции Львов. "В результате столкновения 8 грузовых вагонов и одна колесная пара электровоза сошли с рельсов. Пострадавших нет, задержки движения поездов не было", — говорится в сообщении. Предварительная причина происшествия — проезд поезда на запрещающий сигнал светофора.

Поножовщина в Киевской области

В Ирпене бойца Нацгвардии ударили ножом за то, что молодой человек сделал замечание компании молодых людей, шумевших на улице. Молодых людей — зачинщиков конфликта, нашли. Ранение нанес один из отдыхающих, а еще двоих допросили в качестве свидетелей. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от пяти до восьми лет.

Насиров избран главой Федерации дзюдо Украины

Отстраненный глава Государственной фискальной службы Роман Насиров возглавил Федерацию дзюдо Украины. Соответствующее решение принято на отчетно-выборной конференции Федерации в понедельник, 17 апреля, сообщается на странице Федерации в Facebook. Согласно сообщению, кандидатуру Насирова поддержали 22 делегата из 23, принимавших участие в голосовании.

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В России пресекли крупный канал контрабанды оружия из ЕС и Украины

В ФСБ России заявили о пресечении канала контрабанды оружия и взрывчатки из Евросоюза и Украины. По данному делу проходят более 50 человек, у которых изъята большая партия оружия. В ходе спецоперации изъято более 230 "стволов" — как боевое, так и переделанное и "подготовленное к восстановлению боевых характеристик" (речь, в частности, об оружии времен Великой Отечественной войны). Закрыты три подпольные мастерские.

Задержан один из организаторов теракта в метро Питера

Один из организаторов теракта в метро в Санкт-Петербурге, выходец из Центральной Азии Аброр Азимов, задержан в Одинцовском районе Подмосковья. Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить. Общее количество жертв, по последним данным, составляет 15, включая самого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

В Португалии самолет упал на супермаркет

Пять человек погибли в результате падения малого самолета на супермаркет недалеко от столицы Португалии Лиссабона. Жертвами авиакатастрофы стали пилот, трое пассажиров самолета и водитель грузовика, который разгружал продукты в магазин. Среди жертв трое французов и один гражданин Швейцарии. Самолет вылетел с аэродрома и через некоторое время взорвался в воздухе.

Япония созвала Совет национальной безопасности из-за КНДР

Заседание Совета национальной безопасности и обороны прошло в Японии в связи с ситуацией вокруг Северной Кореи, сообщает Киодо со ссылкой на правительственный источник. Президент США Дональд Трамп недавно заявил о возможности любых мер в отношении Пхеньяна для сдерживания северокорейской ядерной и ракетной программ. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что его правительство предусматривает меры на случай притока беженцев с Корейского полуострова при возникновении там чрезвычайной ситуации.

Тысячи протестующих вышли на улицы Стамбула и Анкары

Тысячи недовольных результатами референдума в Турции вышли с протестами на улицы Стамбула и Анкары. Воскресный конституционный референдум в Турции о переходе с парламентской на президентскую форму правления закончился победой его сторонников. По предварительным результатам, они набрали 51,4% голосов. Конституционные изменения были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Именно 17 апреля отмечается Всемирный день гемофилии — общая цель проводимых мероприятий состоит в том, чтобы привлечь внимание общества к проблемам гемофилии и сделать все возможное для улучшения качества медицинской помощи, которая оказывается больным этим неизлечимым генетическим заболеванием. В Украине в этот же день отмечают День пожарной охраны, а началась история Дня пожарных в 1995 году.