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    Аналитика и комментарии

    Хроника 17 апреля: заявление "Нормандской четверки", Насиров возглавил Федерацию дзюдо

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    Накануне во Львове столкнулись грузовой поезд, электровоз и тепловоз, активисты продолжили акцию протеста у центрального отделения "дочки" "Сбербанка" в Киеве, а также был задержан один из организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга.
    Насиров стал президентом Федерации дзюдо Украины
    Федерацию дзюдо Украины, facebook

    Людмила Калита, РИА Новости Украина

    В понедельник, 17 апреля, было озвучено заявление "Нормандской четверки" по пленным в Донбассе, Япония созвала Совет национальной безопасности из-за КНДР, а тысячи недовольных результатами референдума в Турции вышли с протестами на улицы Стамбула и Анкары. Помимо этого вчера отстраненный глава Государственной фискальной службы Роман Насиров возглавил Федерацию дзюдо Украины. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

    Заявление "Нормандской четверки" по пленным в Донбассе

    Президент Украины Петр Порошенко, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и президент России Владимир Путин призвали активизировать работу по решению проблемы обмена удерживаемых лиц в Донбассе по формуле "всех на всех". Между тем представители Киева в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) в понедельник заявили, что ополченцы продолжают обстреливать населенные пункты вдоль линии разграничения в Донбассе, наблюдается обострение ситуации в Авдеевке Донецкой области.

    В Мариуполе спецназ освободил заложников в поезде
    facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
    В Мариуполе спецназ штурмовал "захваченный" поезд

    Блокирование "Сбербанка" в Киеве: протест "Нацкорпуса" продолжается

    Активисты в понедельник продолжают акцию протеста у центрального отделения "дочки" "Сбербанка" в Киеве. Представители партии "Национальный корпус", созданной на базе батальона "Азов", почти месяц блокировали работу "дочки" российского банка. Блокада была ненадолго прекращена, однако позже они возобновили акцию и требуют, чтобы российские банки ушли с украинского рынка.

    Во Львове столкнулись грузовой поезд, электровоз и тепловоз

    Столкновение грузового поезда, электровоза и маневрового тепловоза произошло во втором парке железнодорожной станции Львов. "В результате столкновения 8 грузовых вагонов и одна колесная пара электровоза сошли с рельсов. Пострадавших нет, задержки движения поездов не было", — говорится в сообщении. Предварительная причина происшествия — проезд поезда на запрещающий сигнал светофора.

    Поножовщина в Киевской области

    В Ирпене бойца Нацгвардии ударили ножом за то, что молодой человек сделал замечание компании молодых людей, шумевших на улице. Молодых людей — зачинщиков конфликта, нашли. Ранение нанес один из отдыхающих, а еще двоих допросили в качестве свидетелей. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от пяти до восьми лет.

    Поножовщина в Киевской области: комментарий Нацполиции
    112 Украина, youtube
    Поножовщина в Киевской области: комментарий Нацполиции

    Насиров избран главой Федерации дзюдо Украины

    Отстраненный глава Государственной фискальной службы Роман Насиров возглавил Федерацию дзюдо Украины. Соответствующее решение принято на отчетно-выборной конференции Федерации в понедельник, 17 апреля, сообщается на странице Федерации в Facebook. Согласно сообщению, кандидатуру Насирова поддержали 22 делегата из 23, принимавших участие в голосовании.

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    В России пресекли крупный канал контрабанды оружия из ЕС и Украины

    В ФСБ России заявили о пресечении канала контрабанды оружия и взрывчатки из Евросоюза и Украины. По данному делу проходят более 50 человек, у которых изъята большая партия оружия. В ходе спецоперации изъято более 230 "стволов" — как боевое, так и переделанное и "подготовленное к восстановлению боевых характеристик" (речь, в частности, об оружии времен Великой Отечественной войны). Закрыты три подпольные мастерские.

    Задержан один из организаторов теракта в метро Питера

    Один из организаторов теракта в метро в Санкт-Петербурге, выходец из Центральной Азии Аброр Азимов, задержан в Одинцовском районе Подмосковья. Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить. Общее количество жертв, по последним данным, составляет 15, включая самого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

    Задержание одного из организаторов теракта в метро Петербурга
    RT на русском, youtube
    Задержание одного из организаторов теракта в метро Петербурга

    В Португалии самолет упал на супермаркет

    Пять человек погибли в результате падения малого самолета на супермаркет недалеко от столицы Португалии Лиссабона. Жертвами авиакатастрофы стали пилот, трое пассажиров самолета и водитель грузовика, который разгружал продукты в магазин. Среди жертв трое французов и один гражданин Швейцарии. Самолет вылетел с аэродрома и через некоторое время взорвался в воздухе.

    Япония созвала Совет национальной безопасности из-за КНДР

    Заседание Совета национальной безопасности и обороны прошло в Японии в связи с ситуацией вокруг Северной Кореи, сообщает Киодо со ссылкой на правительственный источник. Президент США Дональд Трамп недавно заявил о возможности любых мер в отношении Пхеньяна для сдерживания северокорейской ядерной и ракетной программ. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что его правительство предусматривает меры на случай притока беженцев с Корейского полуострова при возникновении там чрезвычайной ситуации.

    Тысячи протестующих вышли на улицы Стамбула и Анкары

    Тысячи протестующих вышли на улицы Стамбула и Анкары. Видео
    Еuronews (in English)/Youtube
    Тысячи протестующих вышли на улицы Стамбула и Анкары

    Тысячи недовольных результатами референдума в Турции вышли с протестами на улицы Стамбула и Анкары. Воскресный конституционный референдум в Турции о переходе с парламентской на президентскую форму правления закончился победой его сторонников. По предварительным результатам, они набрали 51,4% голосов. Конституционные изменения были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. 

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    Именно 17 апреля отмечается Всемирный день гемофилии — общая цель проводимых мероприятий состоит в том, чтобы привлечь внимание общества к проблемам гемофилии и сделать все возможное для улучшения качества медицинской помощи, которая оказывается больным этим неизлечимым генетическим заболеванием. В Украине в этот же день отмечают День пожарной охраны, а началась история Дня пожарных в 1995 году.

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