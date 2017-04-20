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    Американский сенатор призвал ФИФА лишить Россию ЧМ-2018

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    Ричард Блюменталь считает, что российские власти "постоянно предпринимают действия, не соответствующие гуманитарным ценностям ФИФА". Никаких доказательств он не привел.
    Подготовка в РФ к Чемпионату мира по футболу-2018
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Американский сенатор Ричард Блюменталь в среду направил руководству ФИФА письмо с требованием отобрать у России право на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года.

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    "Я призываю вас пересмотреть решение о предоставлении Россия права проведения чемпионата мира 2018 года", — пишет сенатор-демократ, представляющий штат Коннектикут, утверждая, что власти РФ "постоянно предпринимают действия, не соответствующие гуманитарным ценностям ФИФА". При этом сенатор, обвиняя РФ, не приводит никаких доказательств своих слов.

    Также сенатор обвинил Россию в поддержке Асада. При этом он упомянул о химатаке в сирийской провинции Идлиб, обвинив Россию в нарушении международных конвенций и законов.

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    По мнению американского сенатора, ФИФА должна "отстоять ценности", отобрав у России право проведения турнира.

    "Я признаю, что этот шаг требует мужества с вашей стороны. Я считаю, что другие страны, которые боролись за право проведения ЧМ-2018, и Федерация футбола США помогут найти хорошее альтернативное место для турнира", — сказал законодатель.

    Ранее в немецких СМИ появились сообщения, что политики вновь подняли тему бойкота чемпионата мира-2018. В то же время уполномоченный правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с РФ Гернот Эрлер заявил, что решение о лишении России чемпионата мира по футболу находится в руках ФИФА.

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