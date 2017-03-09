наверх
09.03.201714:25
Курсы валют НБУ
  • EUR28.51- 0.11
  • USD26.96- 0.06
Рубрики
Ещё
    Спорт

    ФИФА: причин бойкотировать и отнимать ЧМ-2018 по футболу у РФ нет

    (обновлено: )6760
    Как сообщила генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура, в организации хотят минимизировать любой риск бойкота чемпионата мира-2018, который пройдет в России.
    Генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Международная федерация футбола (ФИФА) не видит причин, чтобы бойкотировать или отнимать чемпионат мира-2018 у России, заявила генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура, сообщает Р-Спорт.

    В Чехии во время футбольного матча вратаря пришлось спасать, Видео
    Канал TRENDING NOW на Youtube
    В Чехии во время футбольного матча вратаря пришлось спасать

    Ранее экс-глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) и член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил "Р-Спорт", что нельзя исключать, что некоторые сборные откажутся от приезда на чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, в связи с допинговыми скандалами, и это может послужить причиной лишения страны права на проведение турнира.

    "Нет причин отнимать чемпионат мира у России. Мы хотим минимизировать любой риск бойкота чемпионата мира. Мы приглашаем (иностранные) СМИ в Россию, чтобы показать не только хороший уровень готовности, но и высокую степень безопасности в стране. Нет причин бойкотировать чемпионат мира в России", — заявила Самура журналистам.

    До Кубка конфедераций-2017, который пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, 9 марта остается ровно 100 дней. Первый в истории чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

    Ранее сообщалось, что сборная Украины опустилась на 31-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Место убийцы мужчины в Днепре
    Расстрел бизнесмена и его детей в Киеве
    Мирослав Продан
    Зря болел. Суд арестовал Насирова
    Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в Гааге
    Гаага рассматривает иск Украины к России
    Уголь
    Блокада Донбасса: нет дыма без угля