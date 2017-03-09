ФИФА: причин бойкотировать и отнимать ЧМ-2018 по футболу у РФ нет

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Международная федерация футбола (ФИФА) не видит причин, чтобы бойкотировать или отнимать чемпионат мира-2018 у России, заявила генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура, сообщает Р-Спорт.

Ранее экс-глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) и член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил "Р-Спорт", что нельзя исключать, что некоторые сборные откажутся от приезда на чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, в связи с допинговыми скандалами, и это может послужить причиной лишения страны права на проведение турнира.

"Нет причин отнимать чемпионат мира у России. Мы хотим минимизировать любой риск бойкота чемпионата мира. Мы приглашаем (иностранные) СМИ в Россию, чтобы показать не только хороший уровень готовности, но и высокую степень безопасности в стране. Нет причин бойкотировать чемпионат мира в России", — заявила Самура журналистам.

До Кубка конфедераций-2017, который пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, 9 марта остается ровно 100 дней. Первый в истории чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что сборная Украины опустилась на 31-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).