Анчелотти после игры с "Реалом" заявил о необходимости видеоповторов

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Главный тренер мюнхенской "Баварии" Карло Анчелотти после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" заявил о необходимости введения видеоповторов в футболе.

"Бавария" во вторник в дополнительное время проиграла в гостях "Реалу" (2:4) в ответном матча 1/4 финала Лиги чемпионов и по сумме двух встреч вылетела из турнира. Первый гол "Баварии" был забит после спорного пенальти. Немецкий клуб с 84-й минуты играл в меньшинстве после удаления Артуро Видаля, которое также вызвало вопросы. В дополнительное время второй и третий мяч "Реала", вероятно, были забиты из положения вне игры.

"Я не думаю, что "Реал" как-то влиял на судей. Сегодня вечером арбитры просто ошиблись. Я никогда не был сторонником видеоповторов, но должен признать, что это необходимо сейчас. Нельзя вот так определять полуфиналиста Лиги чемпионов. Я говорил с Зинедином Зиданом (тренером "Реала") после игры, и он согласен со мной, что судейство было плохим. Этого не должно происходить на таком уровне, и я надеюсь, что технологии, как можно скорее, станут помогать судьям", — цитирует Анчелотти Football Italia со ссылкой на Mediaset.