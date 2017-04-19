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    Анчелотти после игры с "Реалом" заявил о необходимости видеоповторов

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    По словам главного тренера мюнхенской "Баварии" Карло Анчелотти, в дополнительное время второй и третий мяч "Реала" были забиты из положения вне игры.
    Карло Анчелотти. Архивное фото
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    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Главный тренер мюнхенской "Баварии" Карло Анчелотти после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" заявил о необходимости введения видеоповторов в футболе.

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    "Бавария" во вторник в дополнительное время проиграла в гостях "Реалу" (2:4) в ответном матча 1/4 финала Лиги чемпионов и по сумме двух встреч вылетела из турнира. Первый гол "Баварии" был забит после спорного пенальти. Немецкий клуб с 84-й минуты играл в меньшинстве после удаления Артуро Видаля, которое также вызвало вопросы. В дополнительное время второй и третий мяч "Реала", вероятно, были забиты из положения вне игры.

    "Я не думаю, что "Реал" как-то влиял на судей. Сегодня вечером арбитры просто ошиблись. Я никогда не был сторонником видеоповторов, но должен признать, что это необходимо сейчас. Нельзя вот так определять полуфиналиста Лиги чемпионов. Я говорил с Зинедином Зиданом (тренером "Реала") после игры, и он согласен со мной, что судейство было плохим. Этого не должно происходить на таком уровне, и я надеюсь, что технологии, как можно скорее, станут помогать судьям", — цитирует Анчелотти Football Italia со ссылкой на Mediaset.

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