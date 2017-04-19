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    Разгром "Баварии" в 1/4 финала Лиги чемпионов. Обзор матча

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    "Реал" во вторник благодаря хет-трику Роналду победил в дополнительное время "Баварию" со счетом 4:2 в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов и по сумме двух встреч вышел в полуфинал турнира. Третий гол португальца в игре стал для него сотым в Лиге чемпионов.
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    В основное время в составе мюнхенцев отличился Роберт Левандовский (53-я минута, с пенальти), еще один мяч в собственные ворота забил защитник "Реала" Серхио Рамос (78-я), для которого этот матч стал сотым в Лиге чемпионов. У хозяев отличился Криштиану Роналду (76-я). На 84-й минуте с поля был удален полузащитник гостей Артуро Видаль. Первый матч, прошедший 12 апреля в Мюнхене, закончился со счетом 2:1 в пользу "Реала", поэтому было назначено дополнительное время.

    В дополнительное время Роналду оформил хет-трик, отличившись на 105-й и 111-й минутах, и стал первым игроком, забившим сто мячей в Лиге чемпионов. Еще один гол на счету Марко Асенсио (112-я).

    Мадридский "Реал" заслуженно прошел мюнхенскую "Баварию" в четвертьфинале Лиги чемпионов, заявил футболист испанского клуба Криштиану Роналду.

    "Реал" был лучше, без сомнения. Забить шесть голов такой команде, как "Бавария", это нелегко, поэтому мы заслужили пройти дальше", — цитирует Роналду As.

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    Жеребьевка полуфиналов Лиги чемпионов состоится 21 апреля в швейцарском Ньоне.

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