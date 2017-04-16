Индонго защитил чемпионский пояс IBF и завоевал титул WBA

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Боксер из Намибии Джулиус Индонго защитил свой пояс чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе в бою с британцем Рики Бернсом и отнял у того титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

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Бой, прошедший в субботу в Глазго, завершился в 12 раундах победой Индонго единогласным решением судей.

Этот поединок стал для африканца первой защитой титула IBF, который он завоевал в бою с Трояновским в декабре 2016 года в Москве. Тогда Индонго нокаутировал россиянина первым же ударом в стартовом раунде поединка.

Теперь в активе Индонго 22 победы в 22 боях на профессиональном ринге (11 — нокаутом), а Бернс потерпел шестое поражение при 41 победе (14 — нокаутом) и одной ничьей.

Напомним, ранее в Мэриленде Александр Усик выиграл поединок против американского боксера Майкла Хантера. Александр Гвоздик в третьем раунде поединка отправил в нокаут своего соперника — кубинца Юниески Гонсалеса. А Василий Ломаченко защищал свой титул чемпиона мира WBO в бою против американца Джейсона Сосы.