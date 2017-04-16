наверх
16.04.201702:58
Курсы валют НБУ
  • EUR28.56+ 0.06
  • USD26.86- 0.01
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Индонго защитил чемпионский пояс IBF и завоевал титул WBA

    2
    Бой, прошедший в субботу в Глазго, завершился в 12 раундах победой Индонго единогласным решением судей. Этот поединок стал для африканца первой защитой титула IBF, который он завоевал в бою с Трояновским в декабре 2016 года в Москве.
    Боксер из Намибии Джулиус Индонго
    boxrec

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Боксер из Намибии Джулиус Индонго защитил свой пояс чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе в бою с британцем Рики Бернсом и отнял у того титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

    Смотрите также: Суперсерия от Усика в конце боя против Хантера

    Бой, прошедший в субботу в Глазго, завершился в 12 раундах победой Индонго единогласным решением судей.

    Этот поединок стал для африканца первой защитой титула IBF, который он завоевал в бою с Трояновским в декабре 2016 года в Москве. Тогда Индонго нокаутировал россиянина первым же ударом в стартовом раунде поединка.

    Теперь в активе Индонго 22 победы в 22 боях на профессиональном ринге (11 — нокаутом), а Бернс потерпел шестое поражение при 41 победе (14 — нокаутом) и одной ничьей.

    Напомним, ранее в Мэриленде Александр Усик выиграл поединок против американского боксера Майкла Хантера. Александр Гвоздик в третьем раунде поединка отправил в нокаут своего соперника — кубинца Юниески Гонсалеса. А Василий Ломаченко защищал свой титул чемпиона мира WBO в бою против американца Джейсона Сосы. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Вячеслав Кириленко. Архивное фото
    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев
    Жилой дом, пострадавший в результате обстрела в Донецке. Архивное фото
    Три года АТО: шаткое пасхальное перемирие
    Тестовый запуск баллистической ракеты Hwasong-10 земля-земля в КНДР
    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США
    Владимир Гройсман в Верховной Раде
    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана