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    Боксеры Тайсон Фьюри и Мануэль Чарр едва не подрались в Кельне

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    Сообщается, что Мануэль Чарр предложил Тайсону Фьюри провести бой, однако британец назвал немца "бриллиантовым мальчиком", после чего толкнул. Команды боксеров пресекли драку.
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    Тайсон Фьюри. Архивное фото
    REUTERS

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Бывший чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории британец Тайсон Фьюри толкнул немецкого спортсмена Мануэля Чарра на профильной выставке в Кельне.

    Тайсон Фьюри пытается перепрыгнуть через забор
    Канал Ultimate Sport Channel в Youtube
    Тайсон Фьюри упал в грязь, пытаясь перепрыгнуть через забор

    Фьюри, победивший в своем последнем бою в ноябре 2015 года Владимира Кличко, ранее отказался от титулов чемпиона мира по версиям WBO и WBA, чтобы сконцентрироваться на лечении. В начале октября 28-летний Фьюри в интервью одному из американских журналов признался, что четыре последних месяца употреблял кокаин, чтобы справиться с депрессией, и что его даже посещали мысли о самоубийстве. Позднее он заявил, что вернется на ринг 13 мая, но соперник пока не определен.

    Как сообщает Р-Спорт, немец в ходе выставки предложил британцу провести бой, на что Фьюрри заявил, что тот для него "слишком мал".

    "Я хочу драться с тобой, бриллиантовый мальчик, когда ты захочешь, но ты слишком мал для меня. Когда я вернусь, я буду драться с тобой в первую очередь, 100%" – цитирует Фьюри The Sun.

    После этого экс-чемпион толкнул Чарра, однако сопровождающие спортсменов команды пресекли драку.

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