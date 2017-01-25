Фьюри: в ближайшие 10 лет на ринг не вернусь

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости. Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри заявил, что не собирается возвращаться на ринг в ближайшие 10 лет.

"Всем, кто спрашивает о моем возвращении: не вижу ничего подобного в ближайшие 10 лет. Возможно, вернусь в стиле Джорджа Формана в другую эру", – написал Фьюри в своем аккаунте в Twitter.

В своем последнем бою 28 ноября 2015 года в немецком Дюссельдорфе Фьюри одержал победу над украинцем Владимиром Кличко и завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBO и WBA. Позднее британец был лишен титула IBF. Изначально бой-реванш между Кличко и Фьюри планировалось провести 9 июля в Манчестере, но в конце июня он был отложен до 29 октября из-за травмы лодыжки у Фьюри. В сентябре британский боксер повторно отложил бой-реванш с формулировкой "непригоден к поединку по медицинским показаниям".

В конце сентября-начале октября стало известно, что две допинг-пробы Фьюри — от 21 и 22 сентября — дали положительный результат на кокаин. В начале октября 28-летний британец в интервью признался, что несколько последних месяцев употреблял кокаин, чтобы справиться с депрессией, и что его даже посещали мысли о самоубийстве. По мнению психолога Фьюри, он сможет вернуться на ринг в феврале или марте 2017 года.

Вскоре Тайсон Фьюри отказался от чемпионских поясов, а британский боксерский совет приостановил его лицензию.

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