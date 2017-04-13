Месси вызвали в Цюрих из-за скандала с судьей

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Международная федерация футбола (ФИФА) вызвала аргентинского нападающего Лионеля Месси 4 мая в штаб-квартиру организации в Цюрихе для дачи объяснений относительно своей дисквалификации на четыре матча сборной, заявил президент Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапиа.

Дисциплинарный комитет ФИФА в конце марта дисквалифицировал Месси на четыре официальные игры в составе национальной команды. Причиной стало оскорбление помощника судьи в матче отборочного турнира ЧМ-2018 с командой Чили. AFA подала апелляцию на решение ФИФА.

По словам Тапиа, он планирует лично убедить Месси прибыть в штаб-квартиру ФИФА, так как это реальная возможность снизить срок наказания, сообщает Р-Спорт.

"ФИФА пригласила Месси на встречу, чтобы он мог дать объяснения по поводу своей дисквалификации, полученной после матча со сборной Чили, 4 мая. И очень важно, чтобы он согласился прибыть на встречу вместе с адвокатами AFA, чтобы добиться снижения срока дисквалификации. Поэтому завтра вечером я вылечу в Барселону, чтобы уговорить его", — приводит слова Тапии Аs.

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Ранее в футбольном клубе "Барселона" заявили, что удивлены решением ФИФА дисквалифицировать Месси на четыре официальные игры в составе национальной команды.

Сам футболист заявил, что не пытался оскорбить судью, а просто сказал слова "в воздух".