Месси заявил, что не оскорблял судью, а сказал слова "в воздух"

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что не пытался оскорбить судью, а просто сказал слова "в воздух".

Дисциплинарный комитет ФИФА во вторник дисквалифицировал Месси на четыре игры национальной сборной за оскорбление помощника судьи в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командой Чили. ФИФА направила в Ассоциацию футбола Аргентины (AFA) письмо о "возможной вербальной агрессии" в адрес арбитра со стороны Месси, который использовал "оскорбительные, грубые и неприличные" выражения.

"Мои слова не были адресованы помощнику судьи, они были сказаны в воздух", — цитирует Месси аргентинское издание La Nacion.

Из-за дисквалификации Месси должен пропустить четыре матча в отборочном турнире к чемпионату мира-2018. В первом матче без Месси аргентинцы на выезде уступили сборной Боливии со счетом 0:2.

Позже стало известно, что AFA подаст апелляцию на решение ФИФА. Также сообщалось, что в поддержку аргентинца выступила испанская "Барселона".