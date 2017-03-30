наверх
30.03.201703:42
Курсы валют НБУ
  • EUR29.06- 0.39
  • USD27.04- 0.08
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Месси заявил, что не оскорблял судью, а сказал слова "в воздух"

    (обновлено: )18
    Дисциплинарный комитет ФИФА дисквалифицировал Лионеля Месси на четыре игры национальной сборной за оскорбление помощника судьи в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командой Чили.
    Лионель Месси
    RIA News Мария Плотникова | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что не пытался оскорбить судью, а просто сказал слова "в воздух".

    Месси взял автограф у своего кумира
    Канал World Informer на Youtube
    Месси взял автограф у своего кумира

    Дисциплинарный комитет ФИФА во вторник дисквалифицировал Месси на четыре игры национальной сборной за оскорбление помощника судьи в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командой Чили. ФИФА направила в Ассоциацию футбола Аргентины (AFA) письмо о "возможной вербальной агрессии" в адрес арбитра со стороны Месси, который использовал "оскорбительные, грубые и неприличные" выражения.

    "Мои слова не были адресованы помощнику судьи, они были сказаны в воздух", — цитирует Месси аргентинское издание La Nacion.

    Из-за дисквалификации Месси должен пропустить четыре матча в отборочном турнире к чемпионату мира-2018. В первом матче без Месси аргентинцы на выезде уступили сборной Боливии со счетом 0:2.

    Позже стало известно, что AFA подаст апелляцию на решение ФИФА. Также сообщалось, что в поддержку аргентинца выступила испанская "Барселона"

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ирина Фриз
    Обстрел консульства Польши в Луцке
    Виктор Таран
    Неработающий реестр: скандал с подачей e-деклараций
    Здание Службы безопасности Украины (СБУ)
    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование
    Часы, показывающее поясное время, в офисе банка "ВТБ 24"
    Уход российских банков из Украины