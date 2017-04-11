Защитник сборной Грузии Хочолава стал игроком "Шахтера"

КИЕВ, 11 апр — РИа Новости Украина. Защитник сборной Грузии по футболу и одесского "Черноморца" Давид Хочолава продолжит курьеру в "Шахтере", сообщается на официальном сайте донецкого клуба.

Контракт с 24-летним игроком рассчитан на пять лет. Он присоединится к "Шахтеру" с сезона-2017/18, сообщает Р-Спорт.

Хочолава выступал в грузинских клубах "Саско" (Тбилиси), "Металлург" (Рустави), "Сиони" (Болниси), "Динамо" (Тбилиси), "Колхети" (Поти) и "Шукура" (Кобулети). Цвета "Черноморца" игрок защищает с сезона-2015/16. Впервые защитник был вызван в сборную Грузии в августе 2016 года. В его активе три матча за национальную команду.

Ранее сообщалось, что в матче второго этапа чемпионата Украины ФК "Шахтер" проиграл одесскому "Черноморцу". Футболисты потерпели первое поражение в турнире.

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