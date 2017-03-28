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    Молодежная сборная Украины по футболу пробилась на Евро-2017

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    Дубль в составе украинской команды в решающем мачте против Австрии оформил Кащук. Украинцы заняли второе место в группе с шестью очками и завоевали путевку в финальную часть Евро-2017.
    Сборная Украины по футболу U-17
    @FFUKRAINE

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Сборная Украины U-17 (2000 г.р.) по футболу добыла волевую победу над Австрией (2:1) в третьем туре элит-раунда квалификации Евро-2017 и вышла в финальную часть турнира. 

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    Дубль в составе украинской команды оформил Кащук, забивший первый гол на 24-ой минуте, а второй — на третьей добавленной ко второму тайму минуте.

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    Украинцы заняли второе место в группе 7 с шестью очками и завоевали путевку в финальную часть Евро-2017 как одна из семи лучших вторых команд квалификации.

    Первой в группе с семью очками стала Франция, победившая Швецию (2:0).

    Напомним, Национальная сборная Украины по футболу в отборочном турнире на ЧМ-2018 после проигрыша сборной Хорватии опустилась на третье место в группе І. 

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