Павелко: УЕФА выделил Крыму миллион евро на развитие футбола

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Президент ФФУ Андрей Павелко на встрече с журналистами рассказал о деньгах, которые УЕФА выделил для поддержки крымского футбола.

"У нас было ряд встреч с представителями УЕФА. Крымский вопрос нельзя воспринимать односторонне, ведь на полуострове живут наши дети", — отметил он.

"Один миллион евро выделен ФФУ на проблемы, связанные с крымским футболом. Еще один миллион евро, но только в виде гуманитарной помощи (мячи, экипировка…), будет направлен в Крым", — добавил Павелко.

Напомним, директор школы поселка Краснокаменка под Феодосией сорвала проведение футбольного матча между дворовыми командами на школьной площадке, приняв его за несанкционированный митинг.