Полумарафон в Киеве: мы побежим даже в дождь - гендиректор Run Ukraine

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. В воскресенье, 9 апреля, в столице состоится ежегодное массовое спортивное событие — "Киевский полумарафон-2017". Планируется, что в нем примут участие 9 тысяч спортсменов из 55 стран. Во время проведения полумарафона на некоторых улицах и мостах столицы ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в КГГА.

Может ли мероприятие сорваться из-за непогоды, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил генеральный директор Run Ukraine Дмитрий Черницкий.

"Дождь нам не мешает. Конечно, мы верим в лучшее, и по прогнозу завтра — хорошая погода. Но даже если будет дождь, то мы все равно побежим, программа все равно будет выполнена. Это не повод, чтобы отменять это событие… Полумарафон — это выдержка силы духа, это не просто такая легкая пробежка. Здесь испытывается характер", — отметил он.

Черницкий также рассказал, кто из известных в Украине личностей будет принимать участие в забеге.

"Участие в марафоне будет принимать вся команда "1+1" во главе с Анатолием Анатоличем, также будет бежать Виталий Кличко, его заместители и начальник Управления спорта. Если говорить о звездах, то будут бежать и Настя Каменских с Потапом", — добавил он.

Ранее сообщалось, что допинг-проба кенийской бегуньи Джемимы Сумгонг, завоевавшей "золото" на ОИ-2016 в марафоне, дала положительный результат на запрещенный препарат эритропоэтин (ЭПО).