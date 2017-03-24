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    Шевченко объяснил, за счет чего собирается выиграть у сборной Хорватии

    (обновлено: )12610
    Наставник сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что верит игрокам национальной команды, и хочет сделать ставку в матче против хорватов на прессинг в средней зоне.
    Андрей Шевченко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Главный тренер Национальной сборной команды Украины по футболу Андрей Шевченко считает, что в отборочном матче на ЧМ-2018 украинцы должны делать ставку на прессинг. 

    Матч отборочного этапа на чемпионат мира по футболу 2018 года между сборными Украины и Хорватии состоится в пятницу в Загребе. Начало поединка — 21.45. 

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    Федерация футбола Украины
    ЧМ-2018. Подготовка Национальной сборной Украины к матчу против Хорватии

    "Задача нашей сборной – создать прессинг в комфортной зоне соперника. У сборной Хорватии это средняя линия. Поэтому будем не давать сопернику комфортно себя чувствовать в этой зоне. Хорватия – сильная команда с хорошими игроками в составе. Последнее время некоторые игроки ушли из сборной – Дарио Срна, в частности, завершил карьеру. Но выбор у главного тренера все равно шикарный. Хорватия имеет хороший потенциал, сильная команда", — цитирует наставника "сине-желтых" ТСН Проспорт.

    Шевченко также отметил, что игроки украинской сборной готовы к матчу. "Мы посмотрели состояние ребят, – я вижу, что они готовы. Если психологически подойти правильно, – каждый может себя подготовить. Те игроки, которые выйдут на поле, мы им доверяем. Я верю ребятам", — сказал он.

    После четырех туров лидерами группы "I" остаются хорваты с 10 очками. Второе место занимают украинцы, набравшие 8 очков. 

    Ранее сообщалось, что полиция Загреба готовится к беспорядкам на матче с Хорватия — Украина.

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