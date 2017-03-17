Представлена новая форма сборной Украины по футболу

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Сборная Украины по футболу получила новую форму, которая была создана испанским спортивным брендом Joma, сообщает в пятницу пресс-служба Федерации футбола Украины (ФФУ).

"Уже 24 марта 2017 года в матче квалификации ЧМ-2018 против сборной Хорватии украинцы будут играть в новой форме", — говорится в сообщении.

Футбольную экипировку для национальной команды представили на НСК "Олимпийский" в Киеве при участии руководства ФФУ и компании Joma, а также главного тренера национальной команды Андрея Шевченко.

В свою очередь глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко выразил надежду, что у ФФУ и Joma будет "немало совместных проектов для развития украинского футбола, в том числе — юношеского".

УНИАН Генеральный директор компании Joma Хосе Мануэль Лопес, президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко, главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко во время презентации новой формы сборной Украины по футболу

Накануне главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко объявил расширенный список кандидатов для участия в сборе перед отборочным матчем чемпионата мира 2018 со сборной Хорватии, в перечень вошли 35 футболистов.