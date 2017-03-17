Представлена новая форма сборной Украины по футболу

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Сборная Украины по футболу получила новую форму, которая была создана испанским спортивным брендом Joma, сообщает в пятницу пресс-служба Федерации футбола Украины (ФФУ).
"Уже 24 марта 2017 года в матче квалификации ЧМ-2018 против сборной Хорватии украинцы будут играть в новой форме", — говорится в сообщении.
Футбольную экипировку для национальной команды представили на НСК "Олимпийский" в Киеве при участии руководства ФФУ и компании Joma, а также главного тренера национальной команды Андрея Шевченко.
В свою очередь глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко выразил надежду, что у ФФУ и Joma будет "немало совместных проектов для развития украинского футбола, в том числе — юношеского".
Накануне главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко объявил расширенный список кандидатов для участия в сборе перед отборочным матчем чемпионата мира 2018 со сборной Хорватии, в перечень вошли 35 футболистов.