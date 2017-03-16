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    Сборная Крыма по футболу победила в турнире "Крымская весна"

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    В финале сборная Крыма переиграла футбольный клуб "Зенит" (Иркутск) со счетом 3:0. Этот турнир стал первым спортивным соревнованием, на котором выступила сборная Крыма по футболу.
    Сборная Крыма по футболу победила в турнире Крымская весна
    ФК "Севастополь"

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Сборная Крыма одержала победу в первом футбольном турнире "Крымская весна", посвященном третьей годовщине референдума по воссоединению полуострова с Россией.

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    REUTERS Valentyn Ogirenko
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    В финале сборная Крыма переиграла футбольный клуб "Зенит" (Иркутск) со счетом 3:0. Этот турнир стал первым спортивным соревнованием, на котором выступила сборная Крыма по футболу.

    Бронзовым призером турнира стал ФК "Ростсельмаш" (Ростов-на-Дону). Четвертое место досталось сборной Северо-Кавказского федерального округа.

    В церемонии вручения наград приняли участие глава Крыма Сергей Аксенов и полномочный представитель президента РФ в СКФО Олег Белавенцев.

    "Это мероприятие знаковое для нас событие. Спасибо всем, кто принял участие в турнире. Со своей стороны крымскую сборную республика поддерживать будет сто процентов", — сказал Аксенов.

    Напомним, в четверг, 16 марта, по центральным улицам Симферополя прошло праздничное шествие, посвященное третьей годовщине мартовского референдума, итогом которого стало присоединение Крыма к России. Возглавили колонну глава республики Сергей Аксенов и председатель парламента Владимир Константинов. В шествии "Крым выбрал будущее" также приняли участие главы Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.

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