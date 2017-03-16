Перенесена дата финала Кубка Украины по футболу

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Финальный поединок розыгрыша Кубка Украины сезона 2016/2017 перенесен в интересах сборной Украины.

С соответствующим предложением в четверг выступил глава Комитета сборных Мирон Маркевич на исполкоме Федерации футбола Украины. Его заявление было поддержано.

"Таким образом решающий поединок соревнований состоится в Харькове не 4 июня, как было запланировано изначально, а 17 мая", — сообщает Xsport.

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Ранее главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко объявил расширенный список кандидатов для участия в сборе перед отборочным матчем чемпионата мира 2018 со сборной Хорватии, в перечень вошли 35 футболистов.