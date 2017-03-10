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    Спорт

    "Сельта" с трудом выиграла у "Краснодара" в первом матче 1/8 финала ЛЕ

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    Встреча, прошедшая в четверг вечером в испанском Виго, завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Ответный поединок пройдет 16 марта в Краснодаре.
    Матч 1/8 Лиги Европы Сельта - Краснодар
    @FCKrasnodar

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Российский "Краснодар" уступил испанской "Сельте" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

    Встреча, прошедшая в четверг вечером в Виго, завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Голами в составе "Сельты" отметились Даниэль Васс (50-я минута) и Клаудио Бовю (90-я). У "Краснодара" забил Виктор Классон (56-я).

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    Ответный матч пройдет 16 марта в Краснодаре.

    Ранее сообщалось, что "Ростов" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью в 1-м матче 1/8 финала ЛЕ. 

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