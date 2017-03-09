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    Наезд футболиста "ПСЖ" на фаната

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    Болельщик "Пари Сен-Жермен" получил травму и был доставлен в больницу после того, как пытался с другими фанатами французского футбольного клуба не дать уехать из аэропорта Париж-Ле-Бурже полузащитнику "ПСЖ" Тиагу Мотте.
    видео канала BFMTV на YouTube

    "ПСЖ" после победы дома в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов над "Барселоной" со счетом 4:0 в среду в гостях проиграл каталонцам (1:6) и вылетел из турнира. Мотта не играл в данных матчах, сообщает RMC Sport.

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    После прилета футболистов "ПСЖ" из Барселоны разъяренная группа болельщиков французского клуба окружила и пыталась не дать уехать автомобилю Мотты, в котором также находилась его жена. В результате автомобиль футболиста ударил одного из болельщиков. Кто стал виновником инцидента не известно. Болельщик был доставлен в больницу с травмой спины.

    Ранее генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура сообщила, что Международная федерация футбола (ФИФА) не видит причин, чтобы бойкотировать или отнимать чемпионат мира-2018 у России. А сборная Украины опустилась на 31-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

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