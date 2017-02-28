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    Лучшим игроком 19-го тура ЧУ по футболу признан форвард "Александрии"

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    Станислав Кулиш стал героем матча против луцкой "Волыни" (6:0), записав на свой счет четыре гола. Победителя выбирал экспертный совет украинской Премьер-лиги.
    Игрок ФК Александрия Станислав Кулиш
    Сайт ФК "Александрия"

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Нападающий ФК "Александрия" Станислав Кулиш признан лучшим игроком 19-го тура украинской Премьер-лиги, сообщил официальный сайт чемпионата.

    Кулиш стал героем матча против луцкой "Волыни" (6:0), записав на свой счет четыре гола. Это 12-й покер в истории чемпионата Украины. Всего за "Александрию" в текущем сезоне футболист провел одиннадцать поединков и забил шесть голов.

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    Победителя выбирал экспертный совет украинской Премьер-лиги, в который вошли Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Виктор Грачев, Александр Денисов, Вадим Мисюра, Геннадий Орбу, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Игорь Цыганык и Дмитрий Поворознюк.

    Напомним, лучшим футболистом 18-го тура был признан полузащитник "Шахтера" Фред.

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