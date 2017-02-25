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    "Динамо" обыграло "Зарю" в матче чемпионата Украины

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    Встреча прошла в Запорожье и завершилась со счетом 2:1. Футболист "Зари" Евгений Опанасенко на 87-й минуте получил вторую желтую карточку и был удален.
    Матч Динамо - Заря
    ФК "Динамо"

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Киевское "Динамо" обыграло луганскую "Зарю" в матче 19-го тура чемпионата Украины.

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    Матч прошел в Запорожье в субботу и завершился со счетом 2:1. В составе "Динамо" забили Денис Гармаш (14-я минута) и Артем Беседин (29), в составе "Зари" — Деннис Бонавентуре (4), сообщает Р-Спорт.

    Футболист "Зари" Евгений Опанасенко на 87-й минуте получил вторую желтую карточку и был удален.

    Ранее сообщалось, что контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины дисквалифицировал нападающего киевского "Динамо" Жуниора Мораеса на 5 матчей.

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