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    Спорт

    Стали известны участники 1/8 финала Лиги Европы

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    Прошли в 1/8 финала Лиги Европы "Краснодар", "Олимпиакос", "Манчестер Юнайтед", "Шальке", АПОЕЛ, "Аякс", "Андерлехт", "Рома", "Бешикташ", "Копенгаген", "Боруссия" М, "Генк", "Лион", "Ростов", "Гент", "Сельта".
    Проигрыш на последних минутах. Матч Шахтера и Сельты в Харькове
    ФК Шахтер Донецк

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. В четверг состоялись заключительные матчи 1/16 финала Лиги Европы, в результате которых определились все участники следующего этапа соревнований.

    Проигрыш на последних минутах. Матч Шахтера и Сельты в Харькове
    ФК Шахтер Донецк
    Проигрыш на последних минутах. Матч "Шахтера" и "Сельты" в Харькове

    Прошли в 1/8 финала Лиги Европы "Краснодар", "Олимпиакос", "Манчестер Юнайтед", "Шальке", АПОЕЛ, "Аякс", "Андерлехт", "Рома", "Бешикташ", "Копенгаген", "Боруссия" М, "Генк", "Лион", "Ростов", "Гент", "Сельта". Жеребьевка пройдет в пятницу в швейцарском Ньоне.

    Результаты всех матчей:

    "Османлыспор" — "Олимпиакос" — 0:3 (Ансарифард, 47, 86, Эльюнусси, 70);

    "Лион" — АЗ — 7:1 (Фекир, 4, 27, 78, Корне, 17, Дардер, 34, Ауар, 86, Диакаби, 89 — Гарсия, 26);

    "Фиорентина" — "Боруссия" М — 2:4 (Калинич, 15, Валеро, 28 — Штиндль, 44 (с пенальти), 47, 55, Кристенсен, 60);

    "Спарта" — "Ростов" — 1:1 (Караваев, 83 — Полоз, 13);

    "Тоттенхэм" — "Гент" — 2:2 (Эриксен, 10, Ваньяма, 61 — Кейн, 20 (автогол), Пербе, 82);

    "Копенгаген" — "Лудогорец" — 0:0;

    "Генк" — "Астра" — 1:0 (Посуэло, 67);

    АПОЕЛ — "Атлетик" — 2:0 (Сотериу, 46, Джанниотас, 54 (с пенальти);

    "Аякс" — "Легия" — 1:0 (Виргевер, 49);

    "Зенит" — "Андерлехт" — 3:1 (Жулиано, 24, 78, Дзюба, 72 — Телин, 90);

    "Рома" — "Вильярреал" — 0:1 (Борре, 15);

    "Бешикташ" — "Хапоэль" (Беер-Шева) — 2:1 (Абубакар, 17, Тосун, 87 — Нвакеме, 64);

    "Шахтер" — "Сельта" — 0:2 (Аспас (пенальти), 90, Кабраль, 108).

    Ранее сообщалось о поражении "Шахтера" в матче с "Сельтой" со счетом 0:2 на последних минутах встречи.

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