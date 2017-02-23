"Севилья" обыграла "Лестер" в первом матче 1/8 финала ЛЧ

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. "Севилья" на своем поле обыграла "Лестер" в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
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Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, у которых отличились Пабло Сарабия (25-я минута) и Хоакин Корреа (62), на 14-й минуте не реализовавший пенальти. У "Лестера" гол на счету Джейми Варди (73).
Ответная встреча пройдет 14 марта на поле действующего чемпиона Англии.
Ранее сообщалось, что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Бавария" обыграла "Арсенал", "Реал" победил "Наполи", "Пари Сен-Жермен" разгромил "Барселону", "Бенфика" победила "Боруссию".