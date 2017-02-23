наверх
23.02.201700:25
Курсы валют НБУ
  • EUR28.36- 0.14
  • USD26.97- 0.07
Рубрики
Ещё
    Спорт

    "Севилья" обыграла "Лестер" в первом матче 1/8 финала ЛЧ

    14
    Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, у которых отличились Пабло Сарабия (25-я минута) и Хоакин Корреа (62), на 14-й минуте не реализовавший пенальти. У "Лестера" гол на счету Джейми Варди (73).
    Игроки ФК Севилья. Архивное фото
    Сайт ФК "Шахтер"

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. "Севилья" на своем поле обыграла "Лестер" в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.

    Матч ПСЖ - Барселона. Видео
    GOALTIME Вконтакте
    "Пари Сен-Жермен" vs "Барселона". Все голы и лучшие моменты матча

    Смотрите также: "Бавария" vs "Арсенал": все голы и лучшие моменты матча

    Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, у которых отличились Пабло Сарабия (25-я минута) и Хоакин Корреа (62), на 14-й минуте не реализовавший пенальти. У "Лестера" гол на счету Джейми Варди (73).

    Ответная встреча пройдет 14 марта на поле действующего чемпиона Англии.

    Ранее сообщалось, что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Бавария" обыграла "Арсенал", "Реал" победил "Наполи", "Пари Сен-Жермен" разгромил "Барселону", "Бенфика" победила "Боруссию".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Сергей Гайдай
    Годовщина Майдана: митинги и столкновения
    Дмитрий Фирташ в суде в Вене
    Дело Фирташа. Задержание и экстрадиция
    Вагоны с углем на железнодорожном вокзале Донецка
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Андрей Артеменко. Архивное фото
    План Артеменко. "Коррупция Порошенко" и санкции против РФ