"Бавария" разгромила "Арсенал" в первом матче 1/8 финала ЛЧ

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Футболисты мюнхенской "Баварии" на своем поле обыграли лондонский "Арсенал" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в Мюнхене в среду, завершилась со счетом 5:1. В составе хозяев отличились Арьен Роббен (11-я минута), Роберт Левандовский (53), Томас Мюллер (88) и оформивший дубль Тьяго Алькантара (56, 63). У "Арсенала" Алексис Санчес на 30-й минуте на добивании после пенальти отправил мяч в сетку ворот.

Ответный матч команды проведут в Лондоне 7 марта.

Накануне каталонская "Барселона" на выезде потерпела поражение со счетом 0:4 от парижского "ПСЖ". В среду мадридский "Реал" на своем поле обыграл итальянский "Наполи".