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    Спорт

    "Бавария" разгромила "Арсенал" в первом матче 1/8 финала ЛЧ

    (обновлено: )12
    Встреча, прошедшая в Мюнхене в среду, завершилась со счетом 5:1. В составе хозяев дублем отличился Тьяго Алькантара. Ответный матч команды проведут в Лондоне 7 марта.
    Игроки Баварии празднуют победу над Арсеналом
    @FCBayern

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Футболисты мюнхенской "Баварии" на своем поле обыграли лондонский "Арсенал" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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    Встреча, прошедшая в Мюнхене в среду, завершилась со счетом 5:1. В составе хозяев отличились Арьен Роббен (11-я минута), Роберт Левандовский (53), Томас Мюллер (88) и оформивший дубль Тьяго Алькантара (56, 63). У "Арсенала" Алексис Санчес на 30-й минуте на добивании после пенальти отправил мяч в сетку ворот.

    Ответный матч команды проведут в Лондоне 7 марта.

    Накануне каталонская "Барселона" на выезде потерпела поражение со счетом 0:4 от парижского "ПСЖ". В среду мадридский "Реал" на своем поле обыграл итальянский "Наполи"

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