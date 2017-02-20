Свитолина сохранила позиции в рейтинге WTA

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Элина Свитолина сохранила позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого была опубликована в понедельник на официальном сайте организации.

Так, Свитолина занимает 13-е место.

В первой десятке лидирует американка Серена Уильямс, а ТОП-10 замыкает Йоханна Конта из Великобритании.

Рейтинг WTA, версия от 20 февраля:

1 (1). Серена Уильямс (США) — 7780 очков,

2 (2). Ангелика Кербер (Германия) — 7115,

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5640,

4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5172,

5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) — 5150,

6 (6). Агнешка Радваньская (Польша) — 4915,

7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4720,

8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 3915,

9 (9). Мэдисон Киз (США) — 3897,

10 (10). Йоханна Конта (Великобритания) — 3705…

13 (13). Элина Свитолина (Украина) — 3050.

Напомним, в апреле украинские теннисистки будут бороться за право сыграть в топ-восьмерке Мировой группы в следующем сезоне. Украинки впервые с 2012 года попали в этот раунд соревнований.