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    Спорт

    Свитолина сохранила позиции в рейтинге WTA

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    В первой десятке обновленной версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) лидирует американка Серена Уильямс, а ТОП-10 замыкает Йоханна Конта из Великобритании.
    Элина Свитолина в поединке матча Кубка Федерации по теннису Украина - Австралия
    УНИАН

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Элина Свитолина сохранила позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого была опубликована в понедельник на официальном сайте организации.

    Так, Свитолина занимает 13-е место.

    Серена Уильямс
    si.com
    Серена Уильямс разделась для глянцевого журнала

    В первой десятке лидирует американка Серена Уильямс, а ТОП-10 замыкает Йоханна Конта из Великобритании.

    Рейтинг WTA, версия от 20 февраля:

    1 (1). Серена Уильямс (США) — 7780 очков,

    2 (2). Ангелика Кербер (Германия) — 7115,

    3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5640,

    4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5172,

    5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) — 5150,

    6 (6). Агнешка Радваньская (Польша) — 4915,

    7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4720,

    8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 3915,

    9 (9). Мэдисон Киз (США) — 3897,

    10 (10). Йоханна Конта (Великобритания) — 3705…

    13 (13). Элина Свитолина (Украина) — 3050.

    Напомним, в апреле украинские теннисистки будут бороться за право сыграть в топ-восьмерке Мировой группы в следующем сезоне. Украинки впервые с 2012 года попали в этот раунд соревнований.

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