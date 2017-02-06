Свитолина после победы в Тайбэе вошла в топ-10 Чемпионской гонки WTA

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Элина Свитолина вошла в первую десятку рейтинга Чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA).
Одесситка накануне выиграла турнир в Тайбэе и завоевала первый титул WTA в сезоне и пятый в карьере в одиночном разряде. В топе Свитолина поднялась с 17-й на 8-ю строчку, сместив россиянку Анастасию Павлюченкову, передает Р-Спорт.
Чемпионская гонка, версия от 6 февраля:
1 (1). Серена Уильямс (США) — 2030 очков,
2 (2). Винус Уильямс (США) — 1331,
3 (3). Йоханна Конта (Великобритания) — 1010,
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 900,
5 (5). Коко Вандевеге (США) — 835,
6 (6). Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия) — 823,
7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 615,
8 (17). Элина Свитолина (Украина) — 595,
9 (8). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 531,
10 (12). Светлана Кузнецова (Россия) — 495.