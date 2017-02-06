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    Свитолина после победы в Тайбэе вошла в топ-10 Чемпионской гонки WTA

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    Украинская теннисистка Элина Свитолина после победы на турнире в Тайбэе поднялась на восьмую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации, сместив россиянку Анастасию Павлюченкову.
    Украинская теннисистка Элина Свитолина
    Kot Da Vinci ‏@DrK_25

    КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Элина Свитолина вошла в первую десятку рейтинга Чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA).

    Лучшие моменты финала Свитолиной на турнире Тайбэе. Видео
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    Лучшие моменты финала Свитолиной на турнире в Тайбэе

    Одесситка накануне выиграла турнир в Тайбэе и завоевала первый титул WTA в сезоне и пятый в карьере в одиночном разряде. В топе Свитолина поднялась с 17-й на 8-ю строчку, сместив россиянку Анастасию Павлюченкову, передает Р-Спорт.

    Чемпионская гонка, версия от 6 февраля:

    1 (1). Серена Уильямс (США) — 2030 очков,

    2 (2). Винус Уильямс (США) — 1331,

    3 (3). Йоханна Конта (Великобритания) — 1010,

    4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 900,

    5 (5). Коко Вандевеге (США) — 835,

    6 (6). Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия) — 823,

    7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 615,

    8 (17). Элина Свитолина (Украина) — 595,

    Скриншот
    Рейтинг Чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA)

    9 (8). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 531,

    10 (12). Светлана Кузнецова (Россия) — 495.

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