Свитолина после победы в Тайбэе вошла в топ-10 Чемпионской гонки WTA

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КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Элина Свитолина вошла в первую десятку рейтинга Чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA).

Одесситка накануне выиграла турнир в Тайбэе и завоевала первый титул WTA в сезоне и пятый в карьере в одиночном разряде. В топе Свитолина поднялась с 17-й на 8-ю строчку, сместив россиянку Анастасию Павлюченкову, передает Р-Спорт.

Чемпионская гонка, версия от 6 февраля:

1 (1). Серена Уильямс (США) — 2030 очков,

2 (2). Винус Уильямс (США) — 1331,

3 (3). Йоханна Конта (Великобритания) — 1010,

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 900,

5 (5). Коко Вандевеге (США) — 835,

6 (6). Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия) — 823,

7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 615,

8 (17). Элина Свитолина (Украина) — 595,

Скриншот Рейтинг Чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA)

9 (8). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 531,

10 (12). Светлана Кузнецова (Россия) — 495.