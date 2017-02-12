Свитолина вывела Украину вперед в матче Fed Cup с Австралией

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. В Харькове завершился второй поединок матча Кубка Федерации по теннису Украина — Австралия, в котором Элина Свитолина обыграла Эшли Барти, сообщает "Большой теннис Украины".

Матч завершился со счетом 4:6, 6:1, 6:2. Украинка неожиданно испытала проблемы в первом сете. Проигрывая с самого начала 0:3, наша спортсменка так и не смогла отыграть фору соперницы до конца партии — 4:6. Из двух "брейков" соперницы Свитолина сумела вернуть только один.

Перелом наступил в начале второй партии, когда после счета 0:1 украинка выиграла 11 геймов подряд и предопределила судьбу матч в целом — 6:1, 5:0.

Затем украинка отдала сопернице два гейма подряд, но выиграла поединок — 6:2. Таким образом, счет после первого дня матча 2:0 в пользу сборной Украины.

УНИАН Эшли Барти в поединке матча Кубка Федерации по теннису Украина - Австралия

Матч Кубка Федерации Украина — Австралия проходит в Харькове 11-12 февраля.

Ранее сообщалось, что Свитолина вошла в первую десятку рейтинга Чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации.