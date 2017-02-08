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    Минспорта не должно гнобить невыгодных ему Олимпийских чемпионов – Захарова

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    Президент Международного благотворительного фонда "Спорт и дети" Стелла Захарова в эфире "ГС" заявила: профильному министру нельзя забывать, что Олимпийский чемпион принес победу для своей страны.
    Стелла Захарова
    Голос.ua

    Олимпийский огонь. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. На подиуме столичного Дворца спорта 1-2 апреля 2017 года состоится 15-й юбилейный Международный турнир по спортивной гимнастике "Ukraine International Cup", организатором которого выступает Олимпийская чемпионка, президент Международного благотворительного фонда "Спорт и дети" Стелла Захарова. Кроме спортивных соревнований Турнир призван на международном уровне представить Украину как спортивную державу, а также популяризировать спорт внутри страны.

    О том, как этому способствует государство, Стелла Захарова рассказала в эфире радиостанции Голос Столицы.

    "В этом, прежде всего, должно быть заинтересовано профильное министерство. Чтобы не гнобить сегодня всех олимпийских чемпионов, которые им невыгоды, которые правду говорят, а, наоборот, с ними работать. Это — Олимпийский чемпион, он принес результат для своей страны, он что-то оставил, сделал, а получается, что мы сегодня историю максимально перечеркиваем, потому что тому или иному министру что-то не нравится, и какому-то министру невыгодны какие-то взаимоотношения с теми или иными спортсменами-Олимпийскими чемпионами", — заявила Захарова.

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