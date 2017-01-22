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    "Тоттенхэм" ушел от поражения с "Манчестер Сити", уступая 0:2

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    Встреча, состоявшаяся в субботу в Манчестере, завершилась со счетом 2:2. На голы Лероя Сане (49-я минута) и Кевина де Брёйне (54) у "горожан" лондонцы ответили точными ударами Деле Алли (58) и Сон Хын Мина (77).
    Игроки ФК Манчестер Сити. Архивное фото
    RIA News Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. "Манчестер Сити" и лондонский "Тоттенхэм" сыграли вничью в матче чемпионата Англии. Встреча, состоявшаяся в субботу в Манчестере, завершилась со счетом 2:2.

    Победный гол Реала в матче с Манчестер Сити. Видео
    GOALTIME/rutube.ru
    Победный гол "Реала" в матче против "Манчестер Сити"

    На голы Лероя Сане (49-я минута) и Кевина де Брёйне (54) у "горожан" лондонцы ответили точными ударами Деле Алли (58) и Сон Хын Мина (77).

    "Тоттенхэм", прервавший серию из шести побед, с 46 очками занимает второе место в чемпионате, отставая от лидирующего лондонского "Челси". "Манчестер Сити" расположился на пятой строчке.

    Напомним, "Эвертон" обыграл "Манчестер Сити" в матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу. "Эвертон" одержал победу в матче в Ливерпуле со счетом 4:0. Голы забили Ромелу Лукаку (34-я минута), Кевин Миральяс (47), Том Дэвис (78) и Адемола Лукман (90).

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