"Тоттенхэм" ушел от поражения с "Манчестер Сити", уступая 0:2

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. "Манчестер Сити" и лондонский "Тоттенхэм" сыграли вничью в матче чемпионата Англии. Встреча, состоявшаяся в субботу в Манчестере, завершилась со счетом 2:2.

На голы Лероя Сане (49-я минута) и Кевина де Брёйне (54) у "горожан" лондонцы ответили точными ударами Деле Алли (58) и Сон Хын Мина (77).

"Тоттенхэм", прервавший серию из шести побед, с 46 очками занимает второе место в чемпионате, отставая от лидирующего лондонского "Челси". "Манчестер Сити" расположился на пятой строчке.

Напомним, "Эвертон" обыграл "Манчестер Сити" в матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу. "Эвертон" одержал победу в матче в Ливерпуле со счетом 4:0. Голы забили Ромелу Лукаку (34-я минута), Кевин Миральяс (47), Том Дэвис (78) и Адемола Лукман (90).