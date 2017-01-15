"Манчестер Сити" разгромили в 21-м туре чемпионата Англии по футболу

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. "Эвертон" обыграл "Манчестер Сити" в матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу.

"Эвертон" одержал победу в матче в Ливерпуле со счетом 4:0. Голы забили Ромелу Лукаку (34-я минута), Кевин Миральяс (47), Том Дэвис (78) и Адемола Лукман (90), передает Р-Спорт.

Ливерпульский клуб занял седьмую строчку в турнирной таблице, набрав 33 очка. "Манчестер Сити" — на пятой (42 очка).

Ранее сообщалось, что Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила клубу премьер-лиги "Манчестер Сити" обвинения в нарушении антидопинговых правил.