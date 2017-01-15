Спорт
RSS

"Манчестер Сити" разгромили в 21-м туре чемпионата Англии по футболу

(обновлено: )21
Согласно информации, ливерпульский клуб одержал победу в матче со счетом 4:0. "Эвертон" занял седьмую строчку в турнирной таблице, набрав 33 очка, "Манчестер Сити" - на пятой (42 очка).
Матч Эвертон и Манчестер Сити
Mancity.com

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. "Эвертон" обыграл "Манчестер Сити" в матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу.

Экс-тренер сборной Украины по футболу Леонид Буряк
ФК "Динамо" Киев
Леонид Буряк: упадок, и люди думают не о футболе, а как выжить

"Эвертон" одержал победу в матче в Ливерпуле со счетом 4:0. Голы забили Ромелу Лукаку (34-я минута), Кевин Миральяс (47), Том Дэвис (78) и Адемола Лукман (90), передает Р-Спорт.

Ливерпульский клуб занял седьмую строчку в турнирной таблице, набрав 33 очка. "Манчестер Сити" — на пятой (42 очка).

Ранее сообщалось, что Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила клубу премьер-лиги "Манчестер Сити" обвинения в нарушении антидопинговых правил.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Денежные купюры гривны Украины
Экономика Украины. Падение гривны
Смена власти в США
Взять и запретить. Культурная война с РФ
Проблемы медицины. Тодуров vs Супрун