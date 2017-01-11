FA обвинила "Манчестер Сити" в нарушении антидопинговых правил

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила клубу премьер-лиги "Манчестер Сити" обвинения в нарушении антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте организации.

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Как утверждает FA, клуб нарушил пункт об информировании о местонахождении футболистов команды для допинг-проверок.

У "Манчестер Сити" есть время до 19 января, чтобы ответить на обвинения.

"Манчестер Сити" в турнирной таблице чемпионата Англии идет на четвертом месте с 42 очками в 20 турах.