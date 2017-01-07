"Манчестер Сити" разгромил "Вест Хэм" в Кубке Англии

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. "Манчестер Сити" разгромил "Вест Хэм" в матче третьего раунда Кубка Англии. Встреча, прошедшая в пятницу в Лондоне, завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей, у которых голы забили Яя Туре (33-я минута, с пенальти), Давид Сильва (43), Серхио Агуэро (50) и Джон Стоунз (84).

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Еще один мяч в свои ворота отправил норвежский защитник "Вест Хэма" Ховард Нортвейт (41).

"Манчестер Сити" вышел в следующий раунд турнира.

Напомним, в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов футболисты английского "Манчестер Сити" на своем поле обыграли испанскую "Барселону".