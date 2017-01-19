Двукратный чемпион Украины Евгений Макаренко покинул ФК "Динамо"

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Защитник Евгений Макаренко покинул "Динамо" (Киев), так как истек срок действия контракта, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Макаренко, являющийся воспитанником киевского "Динамо", дебютировал за основную команду в августе 2013 года. В общей сложности 25-летний защитник провел в составе команды 61 игру и забил два мяча, став двукратным чемпионом и обладателем Кубка Украины, сообщает Р-Спорт.

В составе национальной сборной Украины Макаренко провел три матча.

Ранее сообщалось, что полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков по итогам 2016 года признан лучшим футболистом в возрасте до 19 лет.