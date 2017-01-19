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    Двукратный чемпион Украины Евгений Макаренко покинул ФК "Динамо"

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    Сообщается, что 25-летний защитник Евгений Макаренко покинул футбольный клуб "Динамо" в связи с истечением срока контракта. Футболист дебютировал за основную команду в августе 2013 года.
    Защитник Евгений Макаренко
    fcdynamo.kiev.ua

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Защитник Евгений Макаренко покинул "Динамо" (Киев), так как истек срок действия контракта, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

    Макаренко, являющийся воспитанником киевского "Динамо", дебютировал за основную команду в августе 2013 года. В общей сложности 25-летний защитник провел в составе команды 61 игру и забил два мяча, став двукратным чемпионом и обладателем Кубка Украины, сообщает Р-Спорт.

    В составе национальной сборной Украины Макаренко провел три матча.

    Ранее сообщалось, что полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков по итогам 2016 года признан лучшим футболистом в возрасте до 19 лет.

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