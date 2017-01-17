наверх
17.01.201711:28
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37- 0.13
  • USD27.72+ 0.05
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Луи ван Гал намерен завершить тренерскую карьеру

    (обновлено: )28
    Отметим, что за свою карьеру кроме "Манчестер Юнайтед" ван Гал тренировал амстердамский "Аякс", "Барселону", АЗ из Алкмара, мюнхенскую "Баварию" и сборную Нидерландов.
    Луи ван Гал. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

     

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Бывший тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гал намерен завершить тренерскую карьеру. Об этом сообщает Р-Спорт.

    Роналду бросил мячом в полузащитника Севильи. Видео
    Видео: Данк Пола Джорджа в Youtube
    Роналду бросил мячом в футболиста "Севильи"

     

    Ван Гал покинул пост главного тренера "Манчестер Юнайтед" в мае 2016 года.

    "Я мог бы поехать (в Китай), но я все еще здесь (в Нидерландах). Так много случилось в моей семье. После "Манчестер Юнайтед" я хотел уйти, но позже поменял свое мнение на творческий отпуск – сейчас я не думаю, что вернусь к тренерской деятельности", — цитирует 65-летнего ван Гала ESPN.

    За свою карьеру кроме "Манчестер Юнайтед" ван Гал тренировал амстердамский "Аякс", "Барселону", АЗ из Алкмара, мюнхенскую "Баварию" и сборную Нидерландов. С клубами он выигрывал Лигу чемпионов, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА, чемпионаты Испании, Нидерландов и Германии. Со сборной завоевал бронзу на чемпионате мира 2014 года в Бразилии.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Всемирный экономический форум в Давосе
    Давос-2017: "завтрак Пинчука" без Порошенко
    Перестрелка в Олевске: комментарии очевидцев и врача
    Разгул криминала: кровавые разборки в Олевске
    На месте крушения самолета Boeing 747-400 под Бишкеком
    Крушение турецкого Boeing под Бишкеком
    Вице-президент США Джозеф Байден
    Прощальный визит Байдена в Украину