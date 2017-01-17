КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Бывший тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гал намерен завершить тренерскую карьеру. Об этом сообщает Р-Спорт.

Ван Гал покинул пост главного тренера "Манчестер Юнайтед" в мае 2016 года.

"Я мог бы поехать (в Китай), но я все еще здесь (в Нидерландах). Так много случилось в моей семье. После "Манчестер Юнайтед" я хотел уйти, но позже поменял свое мнение на творческий отпуск – сейчас я не думаю, что вернусь к тренерской деятельности", — цитирует 65-летнего ван Гала ESPN.

За свою карьеру кроме "Манчестер Юнайтед" ван Гал тренировал амстердамский "Аякс", "Барселону", АЗ из Алкмара, мюнхенскую "Баварию" и сборную Нидерландов. С клубами он выигрывал Лигу чемпионов, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА, чемпионаты Испании, Нидерландов и Германии. Со сборной завоевал бронзу на чемпионате мира 2014 года в Бразилии.