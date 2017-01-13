Директор "Арены Львов": стадион получал от "Шахтера" 46% дохода

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Матчи донецкого "Шахтера", решившего ранее перебраться в Харьков, приносили "Львов Арене" почти половину дохода, сообщает "Футбол 1" со ссылкой на и.о. директора "Арены Львов" Евгения Болкуна.

"Конечно, это большая потеря, так как от "Шахтера" и "Донбасс Арены" мы получали примерно 46% дохода. И это для нас очень важно. Понятно, что "Шахтеру" выгоднее играть в Харькове, потому что там больше их поклонников. Это чисто экономическая составляющая и, возможно, ментальная", — сказал он.

По словам Болкуна, менеджмент сейчас готовится к тому, чтобы компенсировать потери от ухода "Шахтера" с "Арены Львов".

"На следующей неделе у меня запланирована встреча с главой Федерации футбола Украины Андреем Павелко. У нас уже был телефонный разговор, и он высказал пожелание поддержать стадион. Я думаю, что ФФУ даст нам возможность провести матчи, возможно, женских или юношеских сборных. Такое пожелание у Андрея Васильевича есть", — добавил Болкун.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" намерен проводить все матчи еврокубков, а также большую часть матчей чемпионата Украины в Харькове. Со следующего сезона "горняки" планируют перебраться в Харьков на постоянной основе, заявил генеральный директор клуба Сергей Палкин.