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Шахта обрушилась на востоке Индии, заблокированы 50 шахтеров - СМИ

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Инцидент произошел поздно вечером в четверг на руднике в Лалматии, округе Годда. Утром в пятницу начались спасательные работы, к которым привлечены сотрудники Национального управления по чрезвычайным ситуациям и Центральных сил промышленной безопасности.
Шахта обрушилась на востоке Индии, заблокированы 50 шахтеров
@htTweets

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Шахта на угольном руднике в индийском штате Джаркханд частично обрушилась, заблокировав до 50 горняков, сообщает издание Hindustan Times.

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Инцидент произошел поздно вечером в четверг на руднике в Лалматии, округе Годда.

Утром в пятницу начались спасательные работы, к которым привлечены сотрудники Национального управления по чрезвычайным ситуациям (NDMA) и Центральных сил промышленной безопасности (CISF).

Ранее ранее сообщалось, что семь горняков подняли на поверхность после обвала породы в шахте "Центральная" в Донецкой области.

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