Шахта обрушилась на востоке Индии, заблокированы 50 шахтеров - СМИ

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Шахта на угольном руднике в индийском штате Джаркханд частично обрушилась, заблокировав до 50 горняков, сообщает издание Hindustan Times.

Смотрите также: Взрыв пиротехники на рынке в Мексике: более 35 жертв

Инцидент произошел поздно вечером в четверг на руднике в Лалматии, округе Годда.

Утром в пятницу начались спасательные работы, к которым привлечены сотрудники Национального управления по чрезвычайным ситуациям (NDMA) и Центральных сил промышленной безопасности (CISF).

Ранее ранее сообщалось, что семь горняков подняли на поверхность после обвала породы в шахте "Центральная" в Донецкой области.