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"Шахтер" со следующего сезона намерен перебраться в Харьков

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По словам генерального директора клуба Сергея Палкина, на данном этапе "Шахтер" "заточен на Харьков", клуб по максимуму намерен загрузить город Харьков играми.
Игроки ФК Шахтер. Архивное фото
Сайт ФК "Шахтер"

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Донецкий "Шахтер" намерен проводить все матчи еврокубков, а также большую часть матчей чемпионата Украины в Харькове. Со следующего сезона "горняки" планируют перебраться в Харьков на постоянной основе, заявил генеральный директор клуба Сергей Палкин, передает football.ua.

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Сайт ФК "Шахтер"
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"Мы сделали заявку на Харьков в УЕФА. Нельзя проводить одну игру там, а другую — еще где-то, так УЕФА не разрешает. Если они на этой стадии разрешили играть в Харькове, то мы плей-офф проводим в Харькове. Евроматчи будут в Харькове, а по остальным будем смотреть", – заявил Палкин.

"На данном этапе мы заточены на Харьков. Мы по максимуму хотим загрузить город Харьков нашими играми. Посмотрим, как у нас это получится, но мы будем прилагать максимум усилий. Сколько мы игр в Харькове проводили – стадион практически полный. Я уверен, что если мы будем играть там в чемпионате Украины, то меньше 10 тысяч там не будет никогда. А сегодня в чемпионате Украины даже 8 тысяч считается серьезным показателем", – добавил он.

Ранее сообщалось, что матч 1/16 финала Лиги Европы по футболу между "Шахтером" и испанской "Сельтой" состоится 23 февраля в Харькове.

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