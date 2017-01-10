Матч между "Шахтером" и "Сельтой" состоится 23 февраля в Харькове

КИЕВ, 10 янв – РИА Новости Украина. Матч 1/16 финала Лиги Европы по футболу между "Шахтером" и испанской "Сельтой" состоится 23 февраля в Харькове, сообщила председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная на своей странице в Facebook.

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"Решение принято. Окончательное. Лига Европы. Футбол. "Шахтер" – "Сельта". Харьков, 23 февраля", — написала Светличная.

Она отметила, что в 2017 году в Харьковской области пройдет еще ряд спортивных соревнований международного уровня.

Светличная также добавила, что в настоящее время продолжается работа для того, чтобы в сентябре в Харькове прошел отборочный матч чемпионата мира по футболу Украина – Турция.

Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщили, что первый матч "Шахтера" против испанской команды пройдет в Виго 16 февраля. Ответный матч состоится 23 февраля на стадионе "Металлист" в Харькове.