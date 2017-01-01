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Коутиньо признан лучшим бразильским футболистом в Европе

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Коутиньо прервал двухлетнюю гегемонию форварда "Барселоны" Неймара. 24-летний полузащитник набрал 32,13% голосов и впервые в карьере стал первым в этой номинации.
Нападающий английского Ливерпуля и сборной Бразилии Фелиппе Коутиньо
wikipedia

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Нападающий английского "Ливерпуля" и сборной Бразилии Фелиппе Коутиньо завоевал награду Samba d'Or, вручаемую лучшему бразильскому футболисту, выступающему в Европе, сообщается на официальном сайте премии.

Футбол по-немецки: девушка-арбитр помогла забить гол. Видео
Bundesliga/Youtube
Футбол по-немецки: девушка-арбитр помогла забить гол

Коутиньо прервал двухлетнюю гегемонию форварда "Барселоны" Неймара. 24-летний полузащитник набрал 32,13% голосов и впервые в карьере стал первым в этой номинации. Неймар по итогам голосования набрал 27,88% голосов. Третье место занял полузащитник мадридского "Реала" Каземиро (13,35%).

Участие в опросе приняли болельщики, журналисты и бывшие игроки сборной Бразилии.

Ранее сообщалось, нападающий сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду стал обладателем "Золотого мяча", вручаемого французским журналом France Football лучшему футболисту года.

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